شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طائرة حربية تابعة لهذه الدولة الخليجية تشن غارات عنيفة على عدة مواقع في شبوة مساء اليوم.. صورة وتفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7208800نفذت طائرات بدون طيار غارات جوية مساء امس واليوم على عدد من المواقع في منطقتي الحوطة والروضة بمحافظة شبوة. واكدت مصادر محلية في منطقة الحوطة ان غارة جوية لطائرة بدون طيار استهدفت موقع سيطرة عليه القاعدة في اشتباكات شبوة الأخيرة. وأضافوا ان الغارة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف مسلحي القاعدة. Advertisements 7208800

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