الحكومة اليمنية تكشف عن رؤية وطنية تقلق العدوان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
قال رئيس مجلس الوزراء د. عبدالعزيز بن حبتور إن مشروع التقسيم البريطاني الإماراتي المدعوم سعوديًا وأمريكيًا يتكرر الآن للمرة الثالثة بعد فشلهم سابقًا.
وأكد د. بن حبتور في لقاء خاص مع قناة المسيرة أن بقاء الدولة متماسكة في صنعاء من خلال الرؤية التي تم إقرارها مؤخرًا يقلق دول العدوان التي تسعى لإسقاط الدولة من الداخل.
وأضاف” لدينا رؤية وطنية حديثة لبناء الدولة، فمن يريد أن يعترف بنا أهلًا وسهلًا، ومن يعترف بغيرنا فليخرج من اليمن.
وأوضح أن صنعاء هي من تحدد مسارات وحدود رؤيتنا بعيدًا عن الإملاءات التي تقدمها الدول التي تدعي رعاية السلام في اليمن.
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