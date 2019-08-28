العدوان السعودي يواصل اجرامه في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
واصل تحالف العدوان السعودي، امس الثلاثاء، غاراته وقصفه على عدد من المناطق، فيما قامت قوى العدوان في الحديدة بمواصلة خرقها لاتفاق السويد.
ففي محافظة الحديدة، أصيبت امرأة بجروح جراء قصف قوى العدوان على مدينة الدريهمي، حيث استهدف الغزاة والمرتزقة منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة بـ15 قذيفة مدفعية بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.
كما أطلق الغزاة والمرتزقة أكثر من 35 قذيفة مدفعية على منازل المواطنين في قرية الشجن بأطراف مدينة الدريهمي، فيما استهدفوا مناطق متفرقة من شارع الـ50 في مدينة الحديدة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة.
وفي محافظة صنعاء، شن طيران العدوان 11 غارة على منطقة الصمع في مديرية أرحب.
وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر.
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