الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

العدوان السعودي يواصل اجرامه في اليمن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصل تحالف العدوان السعودي، امس الثلاثاء، غاراته وقصفه على عدد من المناطق، فيما قامت قوى العدوان في الحديدة بمواصلة خرقها لاتفاق السويد.

ففي محافظة الحديدة، أصيبت امرأة بجروح جراء قصف قوى العدوان على مدينة الدريهمي، حيث استهدف الغزاة والمرتزقة منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة بـ15 قذيفة مدفعية بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

Advertisements

كما أطلق الغزاة والمرتزقة أكثر من 35 قذيفة مدفعية على منازل المواطنين في قرية الشجن بأطراف مدينة الدريهمي، فيما استهدفوا مناطق متفرقة من شارع الـ50 في مدينة الحديدة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

وفي محافظة صنعاء، شن طيران العدوان 11 غارة على منطقة الصمع في مديرية أرحب.

وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدوان السعودي يواصل اجرامه في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا