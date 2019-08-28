شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر قوة عسكرية ضخمة تصل الآن أبين من شبوة .. وعبداللطيف السيد يهاجم الإمارات ويعلن تعرضه للخيانة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جواس ينقلب ويعلن موقفه الصريح من معركة الإمارات في شبوة ويحذر الحكومة الشرعية ..وهذا ما قاله عن انتصارات الجيش الفلكية اللبنانية المشهورة ”ليلى عبداللطيف” التي تنبأت بمقتل ”صالح” تفاجئ اليمنيين والسعوديين بما سيحدث خلال الأشهر القادمة

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