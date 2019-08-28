إسرائيل تقصف أربع دول عربية وتهدد بقصف الخامسة (أسماء الدول)

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عدن - ياسمين التهامي - شنت دولة الاحتلال الإسرائيلية هجمات عسكرية ضد سوريا والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد بثت قناة الجزيرة في نشرة سابقة مشاهد من الجولان السوري المحتل للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية.

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وأوضح مراسل الجزيرة أن إسرائيل دفعت بدبابات ومدرعات وناقلات جند وقطع عسكرية متعددة إلى مناطق مختلفة من الجولان.

إلى ذلك، هدد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتينياهو بقصف أي دولة ستسمح باستخدام أراضيها لإطلاق عمليات عسكرية ضد "إسرائيل" .

من جانبهم ، يعلن الحوثيون تضامنهم مع إيران وحلفائها في المنطقة العربية، ضد الهجمة الاسرائيلية، زاعمين أن إسرائيل تشن حربا عليهم عن طريق التحالف العربي.

ورأت وسائل إعلام موالية لإيران أن اليمن، يدخل ضمن الدول التي حذرها نتينياهو من تسخير أراضيها لأي هجمات إيرانية ضد كيانه .