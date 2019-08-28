الملك سلمان يتدخل شخصيا ويضع المتمردين في عدن أمام خيار واحد

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عدن - ياسمين التهامي - جددت السعودية، الثلاثاء 27 اغسطس/آب، دعوتها للحكومة اليمنية والأطراف المتنازعة في عدن (جنوب)، إلى عقد اجتماع عاجل بالمملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي،برئاسة الملك سلمان وولي عهد، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).

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ودعا مجلس الوزراء “الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، إلى عقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة”.

ولفت إلى أن الهدف من الاجتماع هو “مناقشة الخلافات، وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة، ووقف الفتنة وتوحيد الصف”.

كما يهدف الاجتماع أيضا إلى “التصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن الشقيق آمنًا مستقرا”، وفق المصدر نفسه.