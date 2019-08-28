- 1/2
- 2/2
Advertisements
مليشيا الحوثى تتلف مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي
الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أقدمت مليشيا الحوثي ، أمس الثلاثاء، على إتلاف مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، بينما يعاني الكثير من سكان اليمن من سوء التغذية.
وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن جرافات قامت بإتلاف كميات من المواد التي حملت شعار برنامج الأغذية العالمي .
من جانبه، أكد مصدر بالأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية التي أتلفت اليوم في صنعاء كان من المفترض توزيعها على العائلات في تعز، موضحا أن برنامج الأغذية العالمي يقوم شهرياً بتقديم الطعام لنحو 11 مليون شخص في اليمن .
وأكد ضرورة "الوصول بدون عوائق إلى جميع المناطق لإيصال المساعدات الغذائية لمن هم في حاجة إليها"، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي "يوزع أكثر من 130 ألف طن من الأغذية كل شهر باليمن".
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثى تتلف مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.