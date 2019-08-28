- 1/2
- 2/2
Advertisements
إعلان هام من البنك المركز ى في عدن لجميع البنوك التجارية والإسلامية
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
البنك المركزى اليمني
كتب
الخليج 365 ـ عدن
أعلن البنك المركزي لجميع البنوك التجارية والاسلامية عن استمراره في تقديم المصارفة للسلع بسعر 506 وفقاً للضوابط والآلية المعتمدة بتعميم البنك المركزي اليمني الصادر بتاريخ 14 يوليو 2019 م.
وأضاف أنه وبناءً عليه فإنه على جميع البنوك الذين لديهم طلبات مصارفة لأغراض استيراد السلع من غير السلع الاساسية المحددة ضمن الوديعة السعودية ومن غير الكماليات التوجه إلى قطاع العمليات الخارجية بمقر البنك الرئيسي في العاصمة عدن خلال أوقات الدوام الرسمي ووفقا للألية المعتمدة.
وأضاف أنه بالامكان التواصل على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
لتلقي أي استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى البنوك أو التجار المقدمين لطلبات المصارفة .
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان هام من البنك المركز ى في عدن لجميع البنوك التجارية والإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.