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إعلان هام من البنك المركز ى في عدن لجميع البنوك التجارية والإسلامية

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

البنك المركزى اليمني

كتب الخليج 365 ـ عدن

أعلن البنك المركزي لجميع البنوك التجارية والاسلامية عن استمراره في تقديم المصارفة للسلع بسعر 506 وفقاً للضوابط والآلية المعتمدة بتعميم البنك المركزي اليمني الصادر بتاريخ 14 يوليو 2019 م.

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وأضاف أنه وبناءً عليه فإنه على جميع البنوك الذين لديهم طلبات مصارفة لأغراض استيراد السلع من غير السلع الاساسية المحددة ضمن الوديعة السعودية ومن غير الكماليات التوجه إلى قطاع العمليات الخارجية بمقر البنك الرئيسي في العاصمة عدن خلال أوقات الدوام الرسمي ووفقا للألية المعتمدة.

وأضاف أنه بالامكان التواصل على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

لتلقي أي استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى البنوك أو التجار المقدمين لطلبات المصارفة .