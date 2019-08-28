شكرا لقرائتكم خبر عن هيا الشعيبي تتغزل بصديقتها إلهام الفضالة والأخيرة تشعر بالقلق .. شاهد ما حدث ”تحت البطانية” ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8075667تغزلت الفنانة إلهام الفضالة في صديقتها هيا الشعيبي، موجهة الشكر لها لوقوفها بجانبها في كل الأوقات كأخت لها.

وفي ظهور جديد لهذا الثنائي، التقطت إلهام مقطع فيديو طريف للشعيبي وما قامت به مع حفيدتها الأولى.

وظهرت هيا الشعيبي وهي تربط الطفلة بحزام والدتها من الصوف تحت البطانية، منتقدة التصاميم الجديدة للف الطفل في أيامه الأولى بعد الولادة.

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وبدت الفضالة في غاية القلق على الطفلة الصغيرة والتي تصل إلى حجم يد الشعيبي، وكانت تحملها بخفة وعفوية.

وقالت هيا إن ن البطانية الجديدة يمكن استخدامها كحجاب وليس للف الاطفال، لتخبرها الفضالة أنها لم تجد غيرها في السوق ولا تعلم من أين ستحضر الموديلات القديمة لحماية الطفل، في مشهد طريف.8075667