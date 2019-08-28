بين كر وفر .. الحزام الأمني يستعيد السيطرة على شقرة في ابين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

للمرة الثانية وفي اقل من ثلاث ساعات، نجحت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة من جديد على منطقة شقرة بمحافظة أبين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي استعادت السيطرة قبل قليل على مدينة شُقرة الساحلية بمحافظة أبين ومعسكر قرن امكلاسي، وذلك بعد معارك كر وفر مع قوات هادي المسنودو بمليشيات الاصلاح.

وأفادت المصادر بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بعد وصول تعزيزات كبيرة لكلا الطرفين تمكنت على إثرها قوات الحزام الأمني بقيادة عبداللطيف السيد من استعادة السيطرة على المدينة.. فيما جرى طرد قوات هادي الى سلسلة جبال العرقوب المطلة على المنطقة من الجهة الشرقية.