حكومة هادي تستعيد سيطرتها على شقرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

قالت مصادر محلية في محافظة أبين أن حكومة هادي تمكنت مساء الثلاثاء من استعادة السيطرة على منطقة شقرة بمحافظة أبين .

وقالت المصادر ان تعزيزات من مليشيا الاصلاح ساندت قوات هادي بعد انسحاب الاخيرة من المدينة ونجاح قوات المجلس الانتقالي من السيطرة على المدينة لعدة ساعات .

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لدخول قوات هادي ومليشيا الاصلاح الى المدينة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء دون الاشارة الى حجم الخسائر الناتجة عن الاشتباكات التي اندلعت.