حكومة هادي تستعيد سيطرتها على شقرة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين
قالت مصادر محلية في محافظة أبين أن حكومة هادي تمكنت مساء الثلاثاء من استعادة السيطرة على منطقة شقرة بمحافظة أبين .
وقالت المصادر ان تعزيزات من مليشيا الاصلاح ساندت قوات هادي بعد انسحاب الاخيرة من المدينة ونجاح قوات المجلس الانتقالي من السيطرة على المدينة لعدة ساعات .
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لدخول قوات هادي ومليشيا الاصلاح الى المدينة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء دون الاشارة الى حجم الخسائر الناتجة عن الاشتباكات التي اندلعت.
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