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عاجل.. تجدد المواجهات بين قوات الانتقالي وألوية الإصلاح قرب شقرة بأبين

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ أبين

تجددت المواجهات العنيفة قرب مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، بين قوات الانتقالي وألوية تابعة للإصلاح.

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وقالت مصادر عسكرية إن المواجهات تجددت بعد هجوم لألوية الإصلاح من جهة العرقوب على مدينة شقرة التي استعادتها قوات الانتقالي اليوم.

وأضافت المصادر أن المواجهات تدور، حاليا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ولفتت المصادر إلى أن المواجهات اندلعت بعد وصول تعزيزات لكلا الطرفين.