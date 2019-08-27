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ليبيا.. الجيش يعدم 6 أطنان متفجرات للإرهابيين

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعدمت إدارة الهندسة العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، ذخائر وألغاما من مخلفات الإرهابيين ومخلفات الحرب والألغام التي قامت المجموعات الإرهابية بزرعها في الأماكن المحررة.

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ونقل موقع "العين الإخبارية" عن الناطق باسم الهندسة العسكرية طارق فركاش قوله "إن عملية الإعدام تمت في منطقة معزولة بصحراء بنغازي بعد أن تم التجميع من جميع المناطق التي حررها الجيش الليبي".

وتابع فركاش أن المتفجرات وصلت أكثر من 6 أطنان من أنوع مختلفة تتضمن قذائف هاوزر وألغاما تم تفكيكها كانت مزروعة بصورة مساطر وأسلاك من جميع مناطق بنغازي، مؤكدا أنه تم نقلها بعد تفكيكها وتأمينها.

وخلفت التنظيمات الإرهابية العديد من المفخخات والأشراك المتفجرة في المناطق التي تحصنت بها بعد إطلاق الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة وسط مايو/أيار 2014 وقيام حرب موسعة على التنظيمات الإرهابية ما ألجأهم إلى مثل هذه المفخخات