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مقتل وإصابة عدد من مسلحي مليشيا الحوثي بقصف ومواجهات شمال وغرب تعز
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365 ـ تعز
قصفت قوات الجيش الوطني بالمدفعية مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.
وبحسب مصادر عسكرية فقد قتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي، بينهم قيادي، في القصف المدفعي على مواقع وتجمعات تابعة لهم في منطقة الربيعي غربي المدينة.
إلى ذلك شهدت مناطق الزنوج والأربعين شمال تعز اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي المتمردة من جهة أخرى.
وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة.
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