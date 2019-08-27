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أحمد الأسد.. شبل عدني يتحدى صعاب الحرب ويعيل أسرته

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

أحمد الاسد

كتب الخليج 365

نشر موقع 24 تقريرا عن مراهق عدني تحدى الصعاب ونجح في إعالة أسرته.



وبحسب الموقع فإن أحمد عمر صالح الأسد، مراهق يمني في الـ17 من عمره، من حافة حسين، من حوافي حي كريتر العتيق في مدينة عدن الجنوبية، نجح في إعالة أسرته، وتحدى الصعاب، وتجاوز مخلفات الحرب والعنف، في عدن واليمن، ونجح في مشروعه الصغير، فذاع صيته في المدينة حتى وصل إلى المدن المجاورة.

وأضاف أن أحمد الأسد، من أسرة فقيرة، مثل عشرات الأسر العدنية التي فقدت معيلها أو راتبها الوظيفي.

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وبحسب الموقع، يحاول أحمد التوفيق بين العمل والدراسة، فهو يدرس في الصف الثاني ثانوي، ولكنه يصر على مساعدة عائلته بما أمكنه، المال، فشجعته والدته على صناعة "الفوفل العدني" المعروف باسم الفوفل الملبس، أشهر الحلويات اليمنية على الإطلاق.

وأضاف أن الأم عملت على تعليم ابنها صناعة "الفوفل العدني" حتى أتقنها بنجاح، وبعد فترة بسيطة ذاع صيت الفتى وحلوياته في الحي وفي كامل المدينة.

ويقول أحمد، إنه فخور بعمله بعد أن أصبح لديه زبائن كُثر، يفضلون ما يصنعه على منتجات غيره، حتى أنه أنشأ صفحة على موقع فيس بوك للترويج لصناعته.

وتؤكد الناشطة أماني عبدالرحمن لـ24 أن "أحمد الأسد قصة نجاح كبرى، تؤكد أن الاجتهاد وطلب الرزق ليس حكراً على الكبار، من أراد أن يعيل أسرته فأبواب الرزق مفتوحة، فقط يتكل على الله وهو الرزاق".

وأضافت أن "أحمد ورغم صغر سنه وصعوبة المعيشة إلا أنه لم يجعل كل ذلك عائقاً في طريقة، بل ثابر وشق طريقه إلى الأمام ليصنع مستقبلاً له، فالنجاح للمكافحين، ولا شيء يتحقق بالصدفة".

وأكدت الناشطة العدنية أهمية أن يحظى أحمد وغيره من الشباب المكافح بالدعم والتشجيع لإعالة أسرهم، خاصةً من الحكومة، والمنظمات الأهلية، والإعلام.