نائب رئيس الانتقالي الجنوبي يزور جرحى مواجهات شبوة في عدن

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

هاني بن بريك

قام هاني علي بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بزيارة لجرحى معارك شبوة من القوات الجنوبية، والذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة عدن.

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وبحسب موقع "المجلس" فقد اطمأن بن بريك خلال الزيارة على الأحوال الصحية للجرحى وفي مقدمتهم البطل أنيس الصبيحي، قائد إحدى الكتائب، ومرافقيه، واستمع من الفريق الطبي المعالج لشرح مفصل عن مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأكد نائب رئيس المجلس الانتقالي، على ضرورة إيلاء جميع الجرحى الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالاتهم أول بأول، موجها بنقل أي حالة حرجة لتلقي العلاج في الخارج وفقاً لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس.