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إصابة امرأة مسنة وطفلة برصاص قناص حوثي في الحديدة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ الحديدة

أصيبت امرأة ستينية وطفلة، الثلاثاء، برصاص قناصة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في عدوان جديد على قرى مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة.

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وذكرت مصادر محلية، أن المواطنة "سعيدة عبده جبريلة"، البالغة من العمر 60 عاماً، والطفلة "نوال عبد الله رشيد" البالغة من العمر 13 عاماً، أصيبتا برصاص قناصة المليشيات الحوثية الإرهابية التي جددت استهدافها للمدنيين في قرية السبعة السفلى جنوب غرب مديرية حيس.

وأكدت المصادر، أن المواطنة المسنة "سعيدة" تعرضت لرصاصة قناصة المليشيات الحوثية في الصدر، كما تعرضت الطفلة لرصاصة في منطقة البطن، وتم نقلهما إلى مستشفى المخا الميداني لتلقي الرعاية الطبية اللازمة نظراً لحالتهما الحرجة.

ومنذ دخول اتفاق ستوكهولم حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، تواصل المليشيا الحوثية خرق وقف إطلاق النار في الحديدة وتشن قصفاً متواصلاً على المناطق الآهلة بالسكان في مديريتي حيس والتحيتا، مع تصعيد لهجماتها بالحديدة في مسعى لنسف اتفاق السويد.