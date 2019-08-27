مشروع مسام يعلن نزع 2797 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الماضي

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مشروع مسام يعلن نزع 2797 لغما حوثيا خلال الأسبوع الماضي
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365
أكد مشروع مسام لنزع الألغام، انتزاع 2797 لغماً وذخيرة غير منفجرة في الأسبوع الماضي من شهر أغسطس الجاري، كانت زرعتها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في عدد من المحافظات والمناطق المحررة.
وقال مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام -مسام- أسامة القصيبي، إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي من هذا الشهر 2107 ذخائر غير منفجرة، و690 لغماً مضاداً للدبابات.
وأضاف أن الفرق الميدانية نزعت منذ بداية هذا الشهر 5435 لغماً وذخيرة غير متفجرة، ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 22 أغسطس الجاري 83748 تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عديد من مناطق اليمن.
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