شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي" يلقي كلمة مباشرة... شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5694368القى عيدروس الزبيدي ، المسمى رئيس المجلس الانتقالي كلمة قال فيها ،على جميع الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية الجنوبية، التزام أقصى درجات الاستعداد والتنبه واليقظة الدائمة ورفع الجاهزية، وتحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الدقيق، لحفظ أمن واستقرار الجنوب، والتعامل الحازم مع أي مجموعات إرهابية او اختلالات أمنية.

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