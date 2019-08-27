شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اندلاع مواجهات بين القبائل ومليشيا الإصلاح في شبوة وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 9776248أصيب ثلاثة من عناصر ميليشيا تجمع الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، الثلاثاء، في اشتباكات مع قبليين، بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
وقال مصدر محلي، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قبائل آل باعوضة، من جهة، وميليشيا الإخوان من جهة ثانية، في منطقة الروضة بمديرية الروضة.
وأضاف، إن المواجهات نتج عنها إصابة ثلاثة من مسلحي الإخوان، وشخص من رجال القبائل، وأنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى.
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