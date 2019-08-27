شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي إماراتي يفاجئ بردودًا صادمة بعد استفتاء يتعلق بالوحدة اليمنية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2213624تلقى نائب قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، ردود صادمة على تويتر، بعدما نشر في صفحته بتويتر، استفتاء يتعلق بالوحدة اليمنية.
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ونشر خلفان تغريدة طالب فيها بالتصويت على ثلاث خيارات، قائلاً: الوحدة الوطنية في اليمن فشلت بحكم التجربة.. نناديكم الآن بالوحدة الوطنية.
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وكان يتوقع خلفان أن يحصد الكثير من الرافضين، لكنه تفاجأ بأن نسبة 60% يؤيدون بقاء الوحدة اليمنية فيما طالب بـ32 % برفضها وامتنع 7% من الموافقة أو الرفض
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