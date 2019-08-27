شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي الجنوبي يقر أولى خطوات التمرد والانفصال في عدن .. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8245581في خطوة انفصالية واضحة المعالم اتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً قراراً برفع سعر المشتقات النفطية على خطى مليشيا الحوثي، وبما يوازي التسعيرة في مناطق سيطرتها.

و قضى الاتفاق ببيع سعر اللتر البنزين في المحطات التجارية بـ”365″ ريال للتر الواحد، أي “7,300” ريال للدبة سعة 20 لتر، على أن يكون سعر اللتر الواحد في محطات شركة النفط بـ”350″ ريال، أي “7” ألف ريال للدبة سعة 20 لتر.

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كما تم الاتفاق على بيع دبة الديزل سعة “20” لتر بـ”7,600″ ريال، في المحطات التجارية و محطات شركة النفط.

و تضمن الاتفاق أن يتم العمل بهذه التسعيرة، لمدة “3” أيام، على أن يتم بعدها اعادة النظر في السعر و العمل على تخفيضه، و ذلك بعد الاربعاء القادم.

كما قضى الاتفاق بإنزال اعلان في موقع شركة النفط بعدن يحدد فيه سعر اللتر البترول و الديزل في المحطات الخاصة و محطات شركة النفط بشكل يومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة عدن، عبد الناصر الوالي، مع قيادة فرع شركة النفط بعدن.8245581