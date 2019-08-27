شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : أنفجار الوضع في عدن واندلاع اشتباكات عنيفة .. "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 6744906انفجر الوضع مجددا في عدن حيث ان المواجهات المسلحة تجددت في عدد من أحياء العاصمة المؤقتة ، مساء اليوم الثلاثاء، بعد هدوء حذر استمر لساعات منذ ساعات الصباح الأولى.
وقال شهود عيان لـ"تعز أونلاين" أن مواجهات مسلحة عنيفة تدور حالياً في أحياء مختلفة من مديرية الشيخ عثمان.
وتحدث شهود العيان عن استخدام للأسلحة المتوسطة والرشاشات بالإضافة الى سماع انفجارات دوت في أحياء مختلفة من المدينة وسط رعب وهلع كبير في أوساط المواطنين المحاصرين في منازلهم .
وتأتي هذه المستجدات بعد ساعات قليلة من اندلاع مواجهات مسلحة بين قوات المقاومة الشعبية وميليشيات المجلس الانتقالي في مديريتي دار سعد والشيخ عثمان خلال ساعات الفجر الأولى.6744906
كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل : أنفجار الوضع في عدن واندلاع اشتباكات عنيفة .. "تفاصيل أولية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.