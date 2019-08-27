شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : أنفجار الوضع في عدن واندلاع اشتباكات عنيفة .. "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6744906انفجر الوضع مجددا في عدن حيث ان المواجهات المسلحة تجددت في عدد من أحياء العاصمة المؤقتة ، مساء اليوم الثلاثاء، بعد هدوء حذر استمر لساعات منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال شهود عيان لـ"تعز أونلاين" أن مواجهات مسلحة عنيفة تدور حالياً في أحياء مختلفة من مديرية الشيخ عثمان.

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وتحدث شهود العيان عن استخدام للأسلحة المتوسطة والرشاشات بالإضافة الى سماع انفجارات دوت في أحياء مختلفة من المدينة وسط رعب وهلع كبير في أوساط المواطنين المحاصرين في منازلهم .

وتأتي هذه المستجدات بعد ساعات قليلة من اندلاع مواجهات مسلحة بين قوات المقاومة الشعبية وميليشيات المجلس الانتقالي في مديريتي دار سعد والشيخ عثمان خلال ساعات الفجر الأولى.6744906