شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجنوبية المرابطة على الحدود السعودية تصدر بيان مفاجئ على خلفية الاحداث في شبوة وتعلن قرار صادم للملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1714066قوات مكافحة الإرهاب المرابطة جنوبي السعودية تصدر بيان هام حول أحداث شبوة

اصدرت قيادة القوات الخاصة ومكافحة الإهاب المرابطة في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية بيانا هاما تحدث فيه عن الاوضاع التي شهدتها شبوة.

وأكد البيان الذي تلقى نسخه منه ان هناك مؤامرات يقودها اطراف تهدف للانتقام من المقاومة الجنوبية والنخبة الشبوانية والحزام الأمني دون مراعاة ما يقدمه أبناء الجنوب ضد المشروع الإيراني في المنطقة.

ويعيد ""الخليج 365"" نشر نص البيان كما ورد:



بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام من القوات الخاصة ومكافحة الارهاب في الحد الجنوبي للسعودية

تابعنا عن كثب تطورات ما يجري في محافظة شبوة والتحركات الخطيرة التي تقوم بها عناصر الارهاب والغزو لأرض الجنوب.

وبعد التدقيق فيما جرى اتضح لنا أن هناك مؤامرة تقودها أطراف تريد الانتقام من المقاومة الجنوب والنخبة الشبوانية والحزام الامني دون رادع من ضمير او حياء من الدماء الجنوبية الزكية التي تروي الارض دفاعاً يومياً للتصد لمليشيا ايران الخبيثة.

أننا ومن منطلق المسؤولية الوطنية والاخلاقية نحذر من طعن اهلنا وقواتنا في الجنوب ونؤكد أننا لن نكون إلا معهم.

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نناشد المملكة العربية السعودية بالتدخل لإيقاف العناصر النزغة التي تريد اشعال الحرب في الجنوب بينما نحن هنا في الحد الجنوبي جنباً الى جنب دفاعا عن أرض المملكة.

أن تمدد الارهاب وعودة الى شبوة وابين وربما يصل عدن يعد خطراً كبيراً ليس على الجنوب فقط بل على المنطقة بأسرها.

وأننا قد نضطر للعودة الى ارض الجنوب للدفاع عنه من الجماعات الارهابية التي تشكلت قواتنا في مكافحة الارهاب من اجل مطاردتها وتطهير الجنوب منها.

نعطي انذارنا الاخير بإيقاف ما يجري من تمدد للإرهاب.. وإلا فإننا عائدون الى ارض الجنوب للدفاع عنه.

والله خير الناصرين

*صادر عن القوات الخاصة ومكافحة الارهاب

من الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية

الموافق الثلاثاء 27 اغسطس 2019

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