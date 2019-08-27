شكرا لقرائتكم خبر عن الحزام الأمني "في هذه المحافظة" يتمرد على الإمارات ويعلن بيان انضمامه للشرعية (شاهد فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7501417أعلن قياديون رفيعون في قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، يوم الاثنين، انشقاقهم والانضمام إلى قوات الجيش الوطني في محافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقال قائد المنطقة الوسطى في قوات الحزام الأمني بأبين المقدم علي عوض المحوري، في فيديو مصور: أعلن انضمامي إلى الشرعية الدستورية تحت مظلة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي".

واعلن العقيد علي عبدالله احمد المسهرج قائد التدخل السريع بالحزام الامني، قطاع الساحل شقره الخبر أحور، انضمامه و قواته الى جيش الوطني. ويأتي اعلان قيادات رفيعة في قوات الانتقالي عقب الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش الوطني على قوات النخبة الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات في محافظة شبوة وتزامناً من استعداداتها لتطهير أبين من قوات الحزام التي نفذت انقلاباً على الحكومة الشرعية.

وكان قائد الحزام الأمني الموالي للإمارات في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين المقدم علي عوض المحوري تمرده على المجلس الانتقالي ،معلنا انضمامه إلى قوات الشرعية.

وتداول ناشطون فيديو للمقدم المحوري يعلن فيه انضمامه إلى الشرعية ويعلن تمرده على المجلس الانتقالي.

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وقال المحوري أنه وأفراده ينضمون للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي بحسب تعبيره.

وأعلن المحوري رفضه للإنقلاب على شرعية الرئيس هادي في بعض المحافظات بحسب تعبيره.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن تمكن قوات هادي من أسر عبدالله عمر الدماني، نائب قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، ومازن الجنيدي، نائب قائد اللواء الثالث حزام أمني خلال مشاركتهم في المعارك الدائرة في شبوة.

وتشهد محافظة أبين توترًا أمنيًا بين قوات هادي وقوات المجلس الانتقالي.

الحزام الأمني في أبين يعلن ولائه للشرعيةPosted by Ahmed Abdulla on Monday, August 26, 2019

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