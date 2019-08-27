شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات في عدن والشوارع شبة مشلولة والمواجهات امتدت الى مدينة إنما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7552055قالت مصادر في عدن ان مواجهات تجري بين فترة واخرى في مناطق مختلفة في عدن واصبحت الشوارع مشلولة وحالة خوف تصيب السكان.

المصادر ذكرت ان المواجهات بين المقاومة الشعبية ومسلحي المجلس الانتقالي حيث تركزت على الشيخ عثمان في دار سعد والممدارة ووصلت الى مدينة إنما.

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وبحسب المصادر ان السكان في عدن اكدوا رفضهم للمجلس الانتقالي وتصرفاته الغير مسئولة التي طالت المؤسسات ونهبها والعبث بها.

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