شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد.. الامارات تفاجئ الانتقالي وتعلن انسحابها من عدن و""الخليج 365"" ينشر اول صور للحظات نقل معداتها العسكرية عبر الميناء (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1333356قال شهود عيان في مديرية البريقة انهم شاهدوا معدات عسكرية ضخمة على متن سيارات نقل تخرج من معسكر الإمارات في البريقة وتتجه صوب ميناء الزيت بالبريقة . وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجه تلك الآلة العسكرية إلى الميناء حيث انه من المعتاد أن تكون العملية عكسية لتزويد معسكر الإمارات بالاسلحة والعتاد العسكري . Advertisements وياتي توجه هذه الأسلحة صوب ميناء الزيت لنقلها عبر السفن فيما يبدو انه لتفريغ تلك المعسكرات بعد توقعات كبيرة ان تعود مدينة عدن لحضن الشرعية خلال الساعات القادمة بعد اسابيع من سقوطها بيد مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا . 1333356

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