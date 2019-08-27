شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف تفاصيل جديدة حول الطائرة الإماراتية التي وصلت عدن اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5281838

عاجل : شاهد.. الامارات تفاجئ الانتقالي وتعلن انسحابها من عدن و""الخليج 365"" ينشر اول صور للحظات نقل معداته العسكرية عبر الميناء (تفاصيل طارئة)

أكدت مصادر خاصة بالعاصمة المؤقتة عدن، أن القوات الإماراتية شرعت بإخلاء أفرادها، وكذا قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ونقلهم إلى الخارج.

وأوضحت المصادر، أن طائرة عسكرية إماراتية، هبطت فجر اليوم في مطار عدن، وأقلعت لاحقا، وعلى متنها عدد ضباط إماراتيون، وكذا قيادات بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في رحلة يعتقد إنها تتجه نحو أبو ظبي.

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وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع الانهيارات المتسارعة لمليشيات الانتقالي في شبوة وأبين، واقتراب قوات الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن، حيث تسود مخاوف في أوساط قيادات الانتقالي والحزام الأمني، من اقتحام الحماية الرئاسية لعدن.

وأشارت المصادر، إلى أن القوات الإماراتية نقلت كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات على متن حاويات عبر ميناء الزيت إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع خروج عربات محملة بالأسلحة من معسكرات القوات الإماراتية، ومعسكرات الانتقالي في عدن، باتجاه أبين ولحج والضالع.

وتشير المعطيات إلى أن الإمارات والمجلس الانتقالي يستعدون للانسحاب من عدن وتسليمها للقوات الحكومية، في مقابل انتقالي مليشيات الحزام الأمني إلى جبال ردفان والضالع لتنظيم صفوفهم هناك.5281838