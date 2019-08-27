شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي: محمد بن زايد باع الجنوب ولن اشارك في أي منصب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6675433

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قال عيدروس الزبيدي لعدد من قيادات المجلس الانتقالي ان ولي عهد ابوظبي باع الجنوب وتخلى عنه لصالح السعودية والشرعية.

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وجاء ذلك رداً على استفسارات من قيادات متوسطة في المجلس لعيدروس الزبيدي عن ما يحدث في الجنوب عموماً وعن سلسة الهزائم التي منيت بها القوات الموالية للإنتقالي.

وقال الزبيدي ان القيادة الاماراتية اصدرت توجيهات بتسليم كل شي للحكومة الشرعية والسعودية مقابل حفنة وزارات ومناصب.

وأكد انه شخصياً لن يشارك في هذه المهزلة ولن يبيع مقابل منصب او وزارة وان من يفعل ذلك فهو بلا كرامة ومطعون الرجولة وبلا شرف، وقال بأن الإعتكاف والبقاء في المنزل واعتزال السياسة اشرف له.6675433