شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يتلقى اول صفعة قوية من اليمنيين.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8409738 عاجل : شاهد.. الامارات تفاجئ الانتقالي وتعلن انسحابها من عدن و""الخليج 365"" ينشر اول صور للحظات نقل معداته العسكرية عبر الميناء (تفاصيل طارئة) تلقى ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، صفعة مدوية، بعدما نشر في صفحته بتويتر، استفتاء يتعلق بالوحدة اليمنية. ونشر خلفان تغريدة طالب فيها بالتصويت على ثلاثة خيارات، قائلاً : "الوحدة الوطنية في اليمن فشلت بحكم التجربة..نناديكم الآن بالوحدة الوطنية". قوات العمالقة تصدر بيان جديد و تنبه من هجوم محتمل على هذه المدينة

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ضاحي خلفان يتلقى اول صفعة قوية من اليمنيين.. صورة

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قوات العمالقة تصدر بيان جديد و تنبه من هجوم محتمل على هذه المدينة

عاجل/ قوة جبارة بقيادة مهران القباطي والكازمي تتجمع في أبين استعدادًا لإنهاء انقلاب عدن (تفاصيل طارئة) وكان يتوقع خلفان أن يحصد الكثير من الرافضين، لكنه تفاجأ بأن نسبة 60% يؤيدون بقاء الوحدة اليمنية فيما طالب بـ32 % برفضها وامتنع 7% من الموافقة أو الرفض 8409738

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