شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. شاهد اولي الصور من مدينة شقرة.. وصحفي يكشف عن خطأ فادح ارتكبته قوات الشرعية عجل بسقوطها السريع في ابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4304691

عاجل : شاهد.. الامارات تفاجئ الانتقالي وتعلن انسحابها من عدن و""الخليج 365"" ينشر اول صور للحظات نقل معداته العسكرية عبر الميناء (تفاصيل طارئة)

تمكنت قوات المجلس الانتقالي من السيطرة على مدينة شقرة بمحافظة ابين بعد ساعات من دخول قوات الحكومة اليمنية الى وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية ان القوات التابعة للمجلس الانتقالي سيطرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء على مدينة شقرة بعد نفذت قصف بمختلف الاسلحة الثقيلة والصواريخ على مواقع الجيش الوطني في شقرة بمحافظة ابين.

واكد الصحفي اليمني انيس منصور في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر رصدها "أبابيل نت" سقوط شقرة وأطراف زنجبار ومنطقة الشيخ سالم بيد قوات الحزام الامني بعد مده بتعزيزات عسكرية كبيرة من عدن

Advertisements

وقال الصحفي انيس منصور، المعروف بمناهضته للمجلس الانتقالي ودولة الامارات ان السبب الرئيسي في سقوط الشرعية السريع في ابين يعود الى الوساطة والمهلة، في اشارة منه الى الوساطة التي وافق عليها الجيش الوطني مساء امس بالتهدئة بعد ان قد كان على اطراف زنجبار عاصمة محافظة ابين .

وشهدت مدينة شقرة اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي تمكن من خلالها الاخير في استعادة السيطرة على شفرة وتراجع قوات الشرعية الى منطقة العرقوب التي لا زالت تشهد مواجهات عنيفة حتي اللحظة.

4304691