شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: طرد شلال شائع من بوابة أهم المؤسسات الحكومية في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1988363ذكرت مصادر مطلعة أن حراسة الأمن في البنك المركزي اليمني رفضت دخول شلال شائع الى البنك بعد مجيئة مساء اليوم.

المصادر ذكرت أن شلال كان قد أمر مسلحيه باقتحام البنك المركزي الا أن توقف بعد خروج ضباط سعوديون يشاركون في تأمين البنك المركزي والذين طلبوا منه المغادرة مباتشرة من أمام المبنى 1988363