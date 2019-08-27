شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تفجع "بشيخ الأئمة والمؤذنين" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفي الداعية السعودي عبدالله المنيف، صباح امس الاثنين، في العاصمة الرياض.

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واقيمت الصلاة عليه عصر الاثنين في جامع البابطين بشمال مدينة الرياض، كما تقبل التعازي في منزله بحي النفل بالرياض، بحسب صحيفة "سبق" المحلية.

وكان المنيف مدرسا في المعهد العلمي، ورئيس لجنة اختيار الأئمة والمؤذنين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقا.

وشارك الراحل في ندوات ومحاضرات الجامع الكبير بالرياض، وله عديد من البرامج الدعوية والإرشادية، كما شارك في التوعية الإسلامية في الحج والعمرة لسنوات، حتى قبيل وفاته.