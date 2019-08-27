نائب وزير الكهرباء يشدد على ضرورة إنزال مناقصة خطوط النقل الجديدة بحضرموت

شدد نائب وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله هاجر، على ضرورة الإسراع في استكمال الاجراءات اللازمة لإنزال مناقصة الخطوط الجديدة الخاصة بتصريف الطاقة في وادي حضرموت.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بقيادة ومنتسبي المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت، حيث اطلع على أوضاع فرع المؤسسة، ومناقشة القضايا المتصلة بشبكات التوزيع وسبل تحسينها، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وتعرف نائب وزير الكهرباء أثناء لقائه على تقارير الأعمال المنجزة المقدمة من قبل مدراء الإدارات بالمؤسسة، والقضايا التي تختص بكهرباء وادي حضرموت، وتقييم كافة الأعمال، وإيجاد المعالجات المناسبة للمشاكل العالقة في طريق فرع المؤسسة بالوادي والصحراء.

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وجرى في اللقاء وأهمية وضرورة الإسراع في إستكمال إجراءات إنزال مناقصة الخطوط الناقلة الجديدة الخاصة بتصريف الطاقة بقدرة 132 ك. ف، ومناقشة إمكانية الاستفادة من القدرة الإنتاجية الكاملة للمحطتين الغازيتين بترو مسيله والجزيرة ، إلى جانب قضايا النقل والتحكم وغيرها .

وإستمع نائب الوزير إلى توجهات العمل في إطار فرع المؤسسة لتحديث نظام الفوترة وإيجاد الحلول للحد من المديونيات المتراكمة، كما تم التطرق إلى الجوانب المالية والإدارية وخاصة ما يتعلق منها بشؤون الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين.