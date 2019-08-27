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وكيل أول المهرة يناقش أوضاع خفر السواحل بالمحافظة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري

كتب الخليج 365 - المهرة

ناقش وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري، مع مدير عام خفر السواحل بالمهرة العميد ركن محمد طارش عبدالله، الصعوبات التي تواجه عمل المصلحة.



وبحث اللقاء الذي جرى اليوم بديوان محافظة المهرة، الحلول المناسبة للعوائق والصعوبات التي تواجه سير العمل لمصلحة خفر السواحل. كما ناقش الاجتماع مبنى القيادة لخفر السواحل وأوضاع ميناء نشطون وأليات تطويره والاهتمام بالبنية التحتية الميناء.

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وشدد الوكيل الجعفري، على قيام خفر السواحل بالواجب في حماية سواحل المحافظة ، مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة ومنتسبي مصلحة خفر السواحل بالمحافظة.

وأكد أن السلطة المحلية ستوفر كافة التسهيلات الممكنة لدعم مصلحة خفر السواحل، مشيرا إلى أن المحافظ الشيخ راجح باكريت يولي هذا الجانب اهتماما كبيرا.

من جانبه عبر مدير عام خفر السواحل ، عن سعادته باللقاء مع الوكيل الأول ، واهتمامه ومتابعه سير عمل خفر السواحل بالمحافظة.

وشكر جهود السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت، محافظ المحافظة لتوفير كافة التسهيلات حسب الإمكانيات المتاحة لديهم .