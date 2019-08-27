- 1/2
- 2/2
Advertisements
الحزام الأمني والشرطة يداهمون أوكار الإرهابيين شمال عدن
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365
قالت مصادر أمنية، أن قوات الحزام الأمني وأمن عدن داهمت عصر اليوم الثلاثاء أوكار للأرهابيين في أحياء منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن .
وذكرت المصادر، أن تلك الأوكار كان يتحصن بها مسلحون خارجون عن القانون واعتقلت عددا منهم.
وكانت قوة من الحزام الأمني وأخرى من الأمن العام اقتحمت الممدارة بعد انتشار مسلحين يتبعون المدعو "الشاجري" قامت بالاعتداء على طقم تابع للحزام الأمني ظهر اليوم.
ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الحزام الأمني والمسلحين الذين لجأوا للفرار، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بملاحقتهم في عدد من أزقة وحواري المنطقة لينالوا جزائهم الرادع جراء اعتداءاتهم على الأجهزة الأمنية وإقلاق السكينة العامة.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الحزام الأمني والشرطة يداهمون أوكار الإرهابيين شمال عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.