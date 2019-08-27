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الحزام الأمني والشرطة يداهمون أوكار الإرهابيين شمال عدن

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

قالت مصادر أمنية، أن قوات الحزام الأمني وأمن عدن داهمت عصر اليوم الثلاثاء أوكار للأرهابيين في أحياء منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن .

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وذكرت المصادر، أن تلك الأوكار كان يتحصن بها مسلحون خارجون عن القانون واعتقلت عددا منهم.

وكانت قوة من الحزام الأمني وأخرى من الأمن العام اقتحمت الممدارة بعد انتشار مسلحين يتبعون المدعو "الشاجري" قامت بالاعتداء على طقم تابع للحزام الأمني ظهر اليوم.

ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الحزام الأمني والمسلحين الذين لجأوا للفرار، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بملاحقتهم في عدد من أزقة وحواري المنطقة لينالوا جزائهم الرادع جراء اعتداءاتهم على الأجهزة الأمنية وإقلاق السكينة العامة.