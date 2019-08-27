Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 قائد الحزام الامني في محافظة أبين العميد عبداللطيف كتب الخليج 365-أبين خرج قائد الحزام الامني في محافظة أبين العميد عبداللطيف السيد عن صمته ورد على وزير الداخلية أحمد الميسري بعد أن ادلى الاخير بما يسميه بالامان اذا سلم نفسه.

وقال السيد في تصريح مسجل رصد الخليج 365،:" قولوا له عبداللطيف السيد ما يبيع ولا يتهدد من القاعدة". Advertisements وأضاف:" أفرادك القاعدة ياميسري. وتابع السيد بقوله:" سيقاتل من أجل الجنوب ما يتهدد يا سليمان وصل الرسالة ياسليمان، مضيفا،:" لسيدك الميسري قله عبداللطيف ما يتهدد". واختتم السيد تصريحه بالقول:" أردد نجوم السماء أقرب لك يا مسيري الا على جثثنا، موضوعك منتهي.. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: عبداللطيف السيد يخرج عن صمته ويرد على الميسري في أقوى تصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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