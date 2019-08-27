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البوحر يوجه رسالة هامة إلى النخبة الشبوانية والقوات الجنوبية

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

قائد النخبة الشبوانية محمد سالم البوحر

كتب الخليج 365

قال قائد النخبة الشبوانية، محمد سالم البوحر، ان قواته ستعود الى المحافظة وسيتم تطهيرها من المليشيات بحسب قوله .



وقال في الفيديو :نترحم على ارواح الشهداء من ابطال النخب الشبوانية والمقاومة والدعم والاسناد على دورهم الذي قدموه من اجل استعادة الامن والكرامة في محافظة شبوة خاصة والمحافظات الجنوبية عامة .

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وأضاف البوحر :نقول للاخوة جميعا من ابناء محافظة شبوة عليكم ان توقفوا صفا واحدا الى جانب قوات النخبة والمقاومة الجنوبية في وجه المليشيات والاحزاب التي جاءت من اجل نهب محافظة شبوة وتدميرها فقد شاهدنا يوم امس واليوم ماذا عملت تلك المليشيات الاخوانية والتي نزلت لاجل نهب المحافظة فقد قامت بنهب المحلات وممتلكات وسيارات للمواطنين .

وأكد أن إنتشار عناصر تنظيم القاعدة في مدينتي الروضة وعزان يدل على ان تلك المليشيات والاحزاب والالوية التي جمعتها تلك القوة تحت سقف نظام الشرعية انما هي تلك القوة الناهبة والسالبة والتي تقوم بالعبث والنهب للممتلكات وانتشار للقاعدة والتي هي مساندة موازية لتلك الاحزاب .

وقال قائد النخبة :ونطلب من ابناء محافظة شبوة الشرفاء ان يبدو موقفهم الحقيقي امام تلك الاحزاب ونحن في قيادة النخبة الشبوانية لن ننهزم وسوف نلقنهم درسا لن ينسوه وسوف تتم محاسبة العملاء والمرتزقة من تلك الاحزاب السياسية والسلطات الامنية والعسكرية لان شبوة عصية ولا تقبل العملاء ولا تقبل المرتزقة فهي كالبحر الذي لايقبل الا الاحياء .

وأختتم البوحر تصريحه :واننا نقول لهم نحن جاهزن وقادمون في الايام القادمة وستدفعون ثمن ما قمتم به لتلك الاحزاب وما قامت به من نهب وسلب لجزء من مديريات محافظة شبوة.