الولايات المتحدة تسعى لإقامة مباحثات مباشرة مع الحوثيين

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تحضر لبدأ مباحثات مباشرة مع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن كجزء من الجهود المبذولة لإنهاء الحرب التي استمرت لمده سبع سنوات حيث يمثل هذا الصراع خط مواجهة مضطرب مع طهران، وذلك حسبما ذكر أشخاص على علم بالخطة.



كما تتطلع الولايات المتحدة إلى حث المملكة العربية السعودية على المشاركة في محادثات سرية في عمان مع قادة الحوثيين في محاولة للتوسط في وقف إطلاق النار في اليمن ، طبقًا لهؤلاء الأشخاص.

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