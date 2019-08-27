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التحالف: محاولات مليشيا الحوثي في اطلاق طائرات مسيرة مصيرها الفشل
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365-صنعاء
تمكنت دفاعات التحالف من اسقاط طائرة ايرانية الصنع اطلقتها مليشيا الحوثي في الاجواء اليمنية بعد اطلاقها من صنعاء.
وقال العقيد الركن تركي المالكي"إن جميع المحاولات المستميتة من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".
وذكر الماليك وفقا لوكالة واس، ان التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها".
وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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