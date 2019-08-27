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شاهد.. مئات السيارت تتكدس في منفذ الوديعة بسبب تأخر الإجراءات
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
السيارات اثناء خروجها من منفذ الوديعة
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الخليج 365 - الوديعة
شهد منفذ الوديعة مؤخرا، اقبالا كبيرا من المسافرين اليمنيين المقيمين داخل الأراضي السعودية والمغادرين أرض الوطن بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بين أهاليهم داخل محافظات الجمهورية المختلفة.
ويشكو المسافرون المغادرون التي وصلت سياراتهم من داخل بوابات منفذ الوديعة الحدودي وحتى خارج سور المنفذ بطول يصل لـ"2" كيلو مترا، بسبب بتأخر معاملاتهم من قبل المنفذ السعودي مما أدى لتكدس سياراتهم لساعات طويلة قبل دخولها للمغادرة في المنفذ اليمني.
جدير بالذكر أن هذه أول مرة يتم فيها تكدس سيارات المقيمين في المملكة العربية السعودية المغادرين عبر منفذ الوديعة الحدودي.
يشار أن منفذ الوديعة الحدودي في الجانب اليمني يعمل على مدى "24" ساعة منذ بدء الحرب في اليمن وإغلاق المنافذ البرية الأخرى المحاذية للمملكة العربية السعودية؛ اسهاماً منهم في خدمة المسافرين وتقليل الإزدحام على المنفذ.
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