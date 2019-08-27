إعلامي جنوبي لـ"اليمن العربي": هذه حقيقة الأوضاع العسكرية في عدن وأبين

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إعلامي جنوبي لـاليمن العربي: هذه حقيقة الأوضاع العسكرية في عدن وأبين

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

الإعلامي الجنوبي فتاح المحرمي

قال الإعلامي الجنوبي، فتاح المحرمي، أن القوات الجنوبية (قوات الدعم والإسناد الحزام الأمني) التابعة للانتقالي بمحافظة أبين من تمكنت من بسط سيطرتها على كافة مديريات محافظة أبين ، ودحرت عناصر مسلحة مواليه لحزب الإصلاح إخوان اليمن ، كان بعضهم تسلل من خارج المحافظة إلى مديريات شقرة واحور بأبين مساء الأمس ،الى أن القوات الجنوبية التابعة للانتقالي دحرت تلك العناصر المسلحة من شقرة واحور الى خارج محافظة أبين.

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وأكد المحرمي لـ"الخليج 365"، أنه في عدن كانت عناصر مسلحة متطرفة محدودة مرتبطة بإخوان اليمن ، هاجمت نقطة تابعة لقوات الحزام الأمني الجنوبية شمال عدن ، إلى أن قوات الحزام تصدت لهم ، وعقب ذلك نفذت حملة أمنية مشتركة بقيادة مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد ، ولاحقت العناصر المتطرفة ، وداهمت عدد من الاوكار التابعة لهم وعثرت على أسلحة وذخيرة.

وأضاف الإعلامي الجنوبي، أنه في بقية مديريات محافظة عدن الأمور تحت سيطرة القوات الجنوب التابعة للانتقالي ، والإشكالية الوحيدة تعاملت معها إدارة أمن لحج بحزم.