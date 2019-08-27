سياسي يمني لـ"اليمن العربي": القوات التي اتجهت إلى عدن كان الأولى أن تحارب الحوثيين

Advertisements سياسي يمني لـاليمن العربي: القوات التي اتجهت إلى عدن كان الأولى أن تحارب الحوثيين الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الكاتب والسياسي اليمني محمود الطاهر كتب Advertisements سيد مصطفي قال محمود الطاهر، الكاتب والسياسي اليمني، أنه لا داعي لتلك القوات الضخمة التابعة لحزب الإصلاح ان تتجه إلى عدن، مبينًا أن الدم يولد دم والحقد والكراهية لن يبنيا الاوطان.

وأكد الطاهر لـ"الخليج 365"، أن الوضع اليمني الراهن يحتاج إلى تحكيم العقل والمنطق، والخلافات بين ابناء اليمن تحل على الطاولات. وطالب الكاتب والسياسي اليمني، من الفرقاء المتحاربين حاليًا أن تتوجه كل تلك القوات لتحرير اليمن من الحوثيين مليشيا طهران العدو الخطير لليمن والمنطقة.. Advertisements

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