الحزام الأمني يؤكد دحر المسلحين من أبين وتأمين شقرة واحور

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
أكدت قوات ألوية الدعم والإسناد الحزام الامني بمحافظة ابين، اليوم، دحر المسلحين من عدد من مناطق محافظة أبين، في إشارة إلى قوات الشرعية المسنودة بمسلحي الإصلاح الذين تقدموا إلى حدود مديرية زنجبار عاصمة أبين .
ونقل القسم الإعلامي بدائرة التوجيه المعنوي عن مصدر عملياتي بقوات الدعم والإسناد، "ان القوات دحرت المسلحين الذين انتشروا علي الخط العام في مديريتي شقرة وأحور" .
وأكد المصدر ان المسلحين لاذوا بالفرار الى خارج مناطق مديريات أبين وسط ضربات قوات ألوية الدعم والإسناد، بالتزامن مع وصول تعزيزات قوية لقوات الحزام الأمني بأبين .
كما أكد المصدر ان قوات الدعم والإسناد تجنبت كافة المواجهات لحقن الدماء الا ان المسلحين استقدموا مسلحين من خارج المحافظة بهدف تفجير الأوضاع داخل أبين، وحاولوا استهداف قوات الأمن لخلط الأوراق والتمهيد للإرهابيين للسيطرة على المحافظة الا ان قوات الدعم والحزام كانوا لهم بالمرصاد .
وتوعدت قوات الدعم والاسناد بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن أبين وعدن وكافة المحافظة الجنوبية .. مؤكدة أنها ستحمي ولن تفرطها للاخوان .
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