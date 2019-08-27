هاني بن بريك يزور جرحى القوات الجنوبية في معارك شبوة 

بن بريك يزور جرحى القوات الجنوبية

كتب الخليج 365

وخلال الزيارة اطمأن نائب رئيس المجلس الانتقالي على الأحوال الصحية للجرحى وفي مقدمتهم البطل أنيس الصبيحي، قائد إحدى الكتائب، ومرافقيه، واستمع من الفريق الطبي المعالج لشرح مفصل عن مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وشدد نائب رئيس المجلس الانتقالي، على ضرورة إيلاء جميع الجرحى الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالاتهم أول بأول، موجها بنقل أي حالة حرجة لتلقي العلاج في الخارج وفقاً لتوجيهات القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس.

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