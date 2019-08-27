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كارثة... مليشيا الحوثي تقر جرعة ثقيلة على المواطنين عبر الغاز 

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اليمن العربي-خاص 0 تبليغ

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كارثة... مليشيا الحوثي تقر جرعة ثقيلة على المواطنين عبر الغاز 

كتب

الخليج 365-خاص

فرضت مليشيا ايران الحوثية جرعة ثقيلة على المواطنين في صنعاء وذلك بزيادة الف ريال على سعر الدبة الغاز فوق سعرها المعتاد.

وقال سكان في صنعاء إن المليشيا رفعت الف ريال على سعر العشرين لتر من الغاز المنزلي.

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وكان سعر 20 لتر دبة غاز بـ 3000 الف ريال وصارت سعرها حاليا 3800 الى 4000 ريال.

وتقوم مليشيا الحوثي بتوزيع الغاز عن طريق عقال الحارات في صنعاء بكميات محدودة تضع المواطنين في حالة أزمة وقلق.

ويصل سعر الغاز في السوق السوداء ما بين (7000 – 8500 ريال).

وغالبية عقال الحارات يعودون للاسر الهاشمية السلالية وهي صيغة طبقية سلالية مع تهميش اليمنيين.

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