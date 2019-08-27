خطاب مرتقب للواء عيدروس الزبيدي خلال ساعات 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
الزبيدي
كتب
عدن - الخليج 365
أعلنت مصادر في المجلس الإنتقالي الجنوبي، عن خطاب مرتقب لرئيس هيئة رئاسة المجلس، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي .
وقال نائب رئيس دائرة الشؤون الخارجية في المجلس، محمد الغيثي، في تدوينة مقتضبة على تويتر، "خطاب مرتقب، خلال ساعات .. للرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي" .
ويأتي خطاب اللواء الزبيدي بالتزامن مع التطورات التي تشهدها المحافظات الجنوبية، وإشتعال المواجهات في أبين وشبوة بعد دخول عناصر الإخوان المسنودة بالعناصر الإرهابية خط المواجهات إلى جانب قوات الشرعية .
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