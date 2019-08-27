شكرا لقرائتكم خبر عن قوات العمالقة تصدر بيان جديد و تنبه من هجوم محتمل على هذه المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8744507اكد المركز الإعلامي لالوية العمالقة ان ميليشيات الحوثي,عاودت تصعيد عملياتها وحشد مسلحيها صوب مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن . ونقل المركز الإعلامي عن مصادر عسكرية ميدانية ذكرت أن المليشيات حشدت آليات العسكرية تحمل مسلحين قادمة من المناطق المحاذية لمديرية حيس وتمركزت في أطراف المنطقة وبدأت بإستهداف مواقع القوات المشتركة منذ ساعات الفجر ليومنا هذا وحتى ساعات الظهيرة . واشار المركز ان استقدام المليشيات للحشود العسكرية تزامن مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها المليشيا على مواقع القوات المشتركة بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة والأسلحة المتوسطة والخفيفة .8744507

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