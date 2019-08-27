اندلاع معارك في عدن وتضارب الانباء حول السيطرة في أبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

تجددت الاشتباكات المسلحة مساء اليوم الثلاثاء، في محافظة عدن، فيما تضاربت الانباء حول المعارك الجارية بين فصائل المرتزقة في ابين.

وقال شهود عيان أن الاشتباكات عنيفة اندلعت في مديرية دار سعد بعدن بين المجلس الانتقالي وقوات هادي، مشيرين الى وصول تعزيزات عسكرية تابعة للانتقالي الى المنطقة .

واكد الشهود بأن الاشتباكات بين الحزام الامني وأفراد حزب الاصلاح الذين ينتمون للحماية الرئاسية تتوسع بشكل كبير بمديرية دار سعد امتدادا الى الممدارة .

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وفي محافظة ابين نقلت وسائل اعلامية مقربة من المجلس الانتقالي عن تمكن قوات الحزام الامني من استعادة السيطرة على مدينة شقرة واسرت اركان استطلاع اللواء 115 التابع لحكومة هادي بالاضافة الى عدد من الجنود.

بالمقابل قال مصدر في حكومة هادي أن قواتهم سيطرت على موقع لقوات الحزام الأمني المدعوم إماراتياً على مشارف بلدة شقرة، شرقي محافظة أبين جنوبي البلاد، فيما واصلت قوات أخرى تقدمها نحو مركز البلدة الساحلية والطريق المؤدي إلى زنجبار مركز المحافظة.

وأكد المصدر إن قوات من اللواء 115 واللواء الخامس مشاة ووحدات من مليشيا حزب الاصلاح القادمة من محافظتي شبوة ومأرب، سيطرت على موقع قرن الكلاسي التابع للحزام الأمني دون قتال، وتقدمت قوات أخرى نحو شقرة وانتشرت في سوق المدينة.