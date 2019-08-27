غريفيث ينفي تقديم خارطة لتقسيم اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
نفى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أنّ المبعوث قدّم خارطة طريق للسلام تضمنت تقسيم اليمن.
وأكد المكتب في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ هذه التقارير خاطئة تماماً.
ودعا البيان وسائل الإعلام إلى التواصل مع قسم الإعلام بمكتب المبعوث الأممي قبل نشر أي تقارير قد تكون ضارة بعملية السلام.
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